David Attenboroughs Great Barrier Reef GB 2015 Das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens ist das größte Korallenriff der Erde und eines der artenreichsten Biotope unseres Planeten. Unzählige Meeresbewohner sind in diesem einzigartigen Ökosystem, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, zuhause - darunter 1.500 Fischarten, vom Aussterben bedrohte Dugongs sowie die seltene Grüne Meeresschildkröte. Auch Wale und Walhaie kommen auf ihrer Wanderung durch die Weltmeere am Riff vorbei. Vor fast 60 Jahren tauchte Tierfilmer David Attenborough zum ersten Mal in dieser bunten Unterwasserwelt. Jetzt kehrt der renommierte Naturwissenschaftler zurück, um mit modernster Technik den aktuellen Zustand des fragilen Lebensraums zu ... Originaltitel: David Attenborough's Great Barrier Reef