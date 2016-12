Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Der Hund - Des Menschen bester Freund Freund und Helfer GB 2016 Stereo 16:9 Merken Seit Jahrtausenden besteht ein unsichtbares Band zwischen Homo sapiens und Hund. Auch heute vertrauen Menschen auf der ganzen Welt ihre Besitztümer und sogar ihr eigenes Leben den domestizierten Raubtieren an! Voraussetzung für eine derart starke Partnerschaft ist neben einer artgerechten Haltung vor allem das richtige Training. Keiner weiß das besser, als Farmer oder Viehzüchter, die ihren wertvollen Tierbestand in die Obhut ihrer Hunde geben. Vom Transmontano Mastiff, der in Portugal zum Schutz von Schafherden eingesetzt wird, über den neuseeländischen Huntaway bis zum Husky, dem Schlittenhund der Inuit: Diese Folge zeigt, wie der beste Freund des Menschen zu einem effektiven ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogs: The Untold Story Altersempfehlung: ab 6