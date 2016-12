Bernard (Jeffrey Wright) gibt Dolores (Evan Rachel Wood) "Alice im Wunderland" zu lesen. Kurz darauf erinnert sie sich erneut an einen brutalen Übergriff. "Westworld"-Besucher William (Jimmi Simpson) gerät in seine erste Schießerei und findet Gefallen daran. Im Labor des Parks bringt die Video-Analyse eines Vorfalls neue beunruhigende Ergebnisse. Hat einer der Androiden aus Rache gehandelt? - In einem Wildwest-Freizeitpark der Zukunft werden Androiden zur Gefahr: spektakuläre Sci-Fi-Serie nach dem Kultfilm von Michael Crichton ("Jurassic Park"). In Google-Kalender eintragen