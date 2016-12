Sky Atlantic HD 08:55 bis 09:55 Serien Die Sopranos Kaisha USA 2006 Dolby 16:9 HDTV Merken Tony (James Gandolfini) versucht sich mit Julianna zu verabreden. Umso überraschter ist er, als er erfährt, dass sie Christophers neue Freundin ist. Auch A.J. lernt in seinem Job jemanden kennen. Carmela erfährt unterdessen, dass Liz LaCerva versucht hat, sich umzubringen. Jetzt geht ihr der Tod von Adriana nicht mehr aus dem Kopf. Tony bemüht sich, ihre Karriere in Gang und sie damit auf andere Gedanken zu bringen. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Junior Soprano) Steven Van Zandt (Silvio Dante) Tony Sirico (Paulie 'Walnuts' Gualtieri) Originaltitel: The Sopranos Regie: Alan Taylor Drehbuch: David Chase, Terence Winter, Matthew Weiner Altersempfehlung: ab 16