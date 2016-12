Sky Emotion 22:20 bis 00:20 Drama Das Streben nach Glück USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken San Francisco, Anfang der 1980er Jahre: Der Familienvater Chris Gardner hält sich mit Gelegenheitsjobs übers Wasser. Dass die Familie ständig mit Geldproblemen zu kämpfen hat, wirft einen düsteren Schatten über seine Ehe. Als seine Frau Linda ihn schließlich verlässt, steht Chris mit seinem kleinen Sohn Christopher allein da. Ohne Geld und ohne Wohnung nimmt der ehrgeizige Chris eine Praktikumsstelle bei einer renommierten Maklerfirma an. Doch das Praktikum ist unbezahlt und bis daraus eine bezahlte Anstellung wird, müssen die beiden auf der Straße leben. Chris denkt nicht mal daran aufzugeben, denn sein Hauptantrieb ist nicht sein Wohlergehen, sondern das von seinem Sohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Chris Gardner) Jaden Smith (Christopher) Thandie Newton (Linda) Brian Howe (Jay Twistle) James Karen (Martin Frohm) Dan Castellaneta (Alan Frakesh) Kurt Fuller (Walter Ribbon) Originaltitel: The Pursuit of Happyness Regie: Gabriele Muccino Drehbuch: Steven Conrad Kamera: Phedon Papamichael Musik: Andrea Guerra