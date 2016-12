Heimatkanal 20:15 bis 21:50 Historienfilm Katia F 1959 Nach dem Buch von Prinzessin Bibesco Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der verheiratete Zar Alexander II. (Curd Jürgens) verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Prinzessin Katja (Romy Schneider). Um jedoch die Gerüchteküche am Hof nicht weiter anzuheizen, schickt Alexander seine Geliebte nach Frankreich. Nach einem missglückten Attentat auf den Zaren in Paris versprechen sich die beiden Liebenden, sich nie mehr zu trennen. Alexander nimmt Katja zurück nach St. Petersburg, wo er sie als Hofdame seiner Frau beschäftigt. Doch damit beginnt erst eine Zeit schwerer Prüfungen für das Glück zweier Menschen, die füreinander bestimmt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Katja Dolgorouki) Curd Jürgens (Zar Alexander II.) Pierre Blanchar (Koubaroff) Monique Mélinand (Zarin Marie Alexandrowna) Françoise Brion (Sophie Perowski) Antoine Balpêtré (Kilbatchich) Michel Bouquet (Bibesco) Originaltitel: Katia Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Georges Neveux, Charles Spaak Kamera: Michel Kelber Musik: Joseph Kosma Altersempfehlung: ab 6