Spiegel Geschichte 17:40 bis 18:30 Dokumentation Britanniens blutige Krone - Die Rosenkriege GB 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der britische Historiker Dan Jones zeigt die spannende Geschichte der sogenannten "Rosenkriege": Es waren brutale und gnadenlose Kämpfe, die England vor rund sechshundert Jahren in ein blutiges Schlachtfeld verwandelten. Im Kampf um den Thron zogen die mächtigsten Familien Britanniens immer wieder gegeneinander in den Krieg. Es ging um tödliche Blutfehden, Intrigen, Rivalitäten, Rache, Liebe und Hass. In nur 30 Jahren wechselte Britanniens Krone sieben Mal ihren Besitzer, jedes Mal wurden dafür Zehntausende niedergemetzelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steffan Boje (Richard, Duke of York) Tom Durant Pritchard (Edward IV) Adina Galupa (Elizabeth Woodville) James Oliver Wheatley (Earl of Warwick) Originaltitel: Britain's Bloody Crown Regie: Nick Green Altersempfehlung: ab 12