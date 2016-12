Motorvision.TV 09:15 bis 09:40 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Power-Kombis D 2016 Stereo 16:9 Merken Allrad heißt nicht immer gleich Gelände. Im neuen E-Klasse T-Modell von Mercedes stemmen sich alle vier Räder in den Asphalt und sorgen für abartigen Antritt und beste Kurvendynamik. Gepaart mit 333 PS wird der AMG zum Power-Kombi mit viel Platz. Das Pendant im Hause Volvo nennt sich Polestar. Jetzt gibts auch in Deutschland eine sportliche Variante neben der Serie: den V60 Polestar mit 367 PS. Bei ihm findet Rennsporttechnik den Weg ins Papa-Mobil. Zwar bietet er nicht so viel Platz, wie der Mercedes aber langstreckentauglich ist er allemal, besonders auf der linken Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin