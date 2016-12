MGM 00:15 bis 02:00 Actionfilm Jackie Chan - Wooden Man HK, TWN 1976 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Mord an seinem Vater wird das kleine Waisenkind Little Mute (Jackie Chan) im Shaolin Kloster aufgenommen. Stillschweigend und mit eisernem Willen lernt er Tag und Nacht die hohe Kunst des Kung-Fu, um sich eines Tages an dem Mörder seines Vaters zu rächen. Doch der Weg aus dem Kloster führt durch die Shaolin-Todeskammer - auch Hölle der 1.000 Foltern genannt - wo er seine letzte Prüfung ablegen muss. Eine Prüfung an der viele mutige Kämpfer bereits gescheitert sind! - Jackie Chan als unerschrockener Kung-Fu-Fighter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Little Mute) Jang Lee Hwang (Mönch) Originaltitel: Shao Lin mu ren xiang Regie: Chen Chi-Hwa Drehbuch: Gam Yam Kamera: Chung Yuan Chen Musik: Fu Liang Chou Altersempfehlung: ab 12