Als der Revolverheld Cole Thornton ins Städtchen El Dorado kommt, ist Sheriff Harrah sofort klar, dass es Ärger geben wird. Es stellt sich heraus, dass Rancher Jason für Coles Besuch verantwortlich ist. Er will das Wasser von Siedler MacDonalds Grund ableiten und zettelt einen Weidekrieg an. Als bei der Auseinandersetzung MacDonalds Sohn ums Leben kommt, muss Cole fliehen. Schließlich kehrt er zurück, um Harrah dabei zu helfen, den Verbrechern das Handwerk zu legen ... Schauspieler: John Wayne (Cole Thornton) Robert Mitchum (Sheriff J.P. Harrah) James Caan ("Mississippi" Alan Bourdillon Traherne) Charlene Holt (Maudie) Paul Fix (Dr. Miller) Arthur Hunnicutt (Bull Harris) Michele Carey (Joey MacDonald) Originaltitel: El Dorado Regie: Howard Hawks Drehbuch: Leigh Brackett Kamera: Harold Rosson Musik: Nelson Riddle