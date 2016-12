Der strenge Missionar Abner Hale (Max von Sydow) siedelt mit seiner Frau Jerusha (Julie Andrews) nach Hawaii über. Dort will er die Insulaner bekehren. Während Jerusha sich mit den Bewohnern anfreundet, hält Hale an seinem puritanischen Standpunkt fest. - Aufwändiges Epos in schönen Bildern. In Google-Kalender eintragen