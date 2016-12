Sky Sport 2 01:00 bis 02:30 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 1 in Monte Carlo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit Konstanz an die Spitze - Platz zwei und drei bei den ersten beiden Rennen zum Saisonstart in Barcelona reichten Pierre Gasly (PREMA Racing), um mit 33 Punkten als Spitzenreiter nach Monte Carlo zu reisen. Im Nacken sitzen dem Franzosen sein Landsmann Norman Nato (Racing Engineering), der das erste Rennen gewann, mit 27 Zählern, und der Sieger von Rennen 2, der Brite Alex Lynn (DAMS), mit 23 Punkten. Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie