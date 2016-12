Sky Sport 2 09:00 bis 10:15 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Belgien 3. Freies Training in Spa-Francorchamps B 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erst ein verkorkster Start, dann ein zu hartes Überholmanöver - Nico Rosberg verspielte beim GP von Deutschland nach wenigen Metern seine Pole und landete auf dem vierten Platz. Den Patzer nutzte sein Teamrivale Lewis Hamilton. Der bretterte zu seinem 49. Karrieresieg und vergrößerte seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf 19 Punkte auf Rosberg. "Es fühlt sich ein wenig wie im siebten Himmel an", freute sich der 31-jährige Brite. Am Boden zerstört war Rosberg: "Ich bin mit vielen Hoffnungen ins Rennen gegangen und habe am Start alles verloren." Ob's auf dem Circuit de Spa-Francorchamps besser für den Wiesbadener läuft? Im Vorjahr siegte Hamilton locker-leicht vor Rosberg ¿ Kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie