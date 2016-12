Sky Krimi 09:30 bis 10:20 Krimiserie SOKO Köln Folge: 228 Der Friedhofsmord D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Beerdigung des 70-jährigen Pharmaunternehmers Richard Retzbach bricht dessen Frau Mascha tot zusammen. Die Obduktion findet bald die Ursache heraus: Die 32 Jahre jüngere Ehefrau wurde vergiftet. Die SOKO tippt auf missgünstige Kollegen in Retzbachs Firma, in der Mascha eine steile Karriere hinlegte. Dort stoßen die Ermittler gleich auf mehrere Verdächtige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Marita Breuer (Gerda Stein) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Michael Schneider Drehbuch: Klaus Jochmann Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Oliver Lutz