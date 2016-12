Sky Sport 1 00:30 bis 01:15 Volleyball Beach-Volleyball Smart Beach Tour: Finale Männer in Münster 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erstklassige Spiele, packende Ballwechsel und große Emotionen - die deutschen Beach-Volleyball-Teams starten in eine neue Saison der Smart Beach Tour, Europas größter nationaler Beach-Volleyball-Serie. Traditionell erste Station der Tour: Münster. Die nordrhein-westfälische Beach-Volleyball-Hochburg ist Heimatstadt von Olympiasieger Julius Brink und seit vielen Jahren Austragungsort eines der vier smart super cups. Im letzten Jahr verfolgten über 25.000 Zuschauer am Schlossplatz spannende Matches. Als Sieger gingen am Ende Katrin Holtwick und Ilka Semmler bei den Damen und Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif bei den Herren vom Court. Sky Sport zeigte die Finalspiele aus Münster live und exklusiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie