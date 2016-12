RTL Crime 00:45 bis 01:25 Krimiserie The Blacklist Marvin Gerard (Nr. 80) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 2: Red und Liz täuschen eine Geiselnahme vor, um eine Freilassung des inhaftierten Anwalts Marvin Gerard zu erpressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry Lennix (Harold Cooper) Ryan Eggold (Tom Keen) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe) Originaltitel: The Blacklist Regie: Andrew McCarthy Drehbuch: Daniel Knauf, Brandon Sonnier, Brandon Margolis Kamera: Eric Moynier Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16