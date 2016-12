RTL Crime 20:15 bis 21:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Bill Suff: Der Frauenmörder aus Riverside GB 2016 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 3: Anfang der 1990er-Jahre tötet und verstümmelt Bill Suff mindestens zwölf Frauen im kalifornischen Riverside County. Als die Jagd nach diesem brutalen Serienkiller beginnt, ahnt niemand, dass der Täter zu dieser Zeit als Angestellter im örtlichen Sheriff-Department arbeitet. Bill Suff verhält sich unauffällig - doch hinter dieser Fassade brennt sein lebenslanger Hass auf Frauen. Der grausame Serientäter agiert berechnend und führt die Ermittler lange Zeit an der Nase herum, bis er endlich gefasst werden kann und 1995 zum Tode verurteilt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16