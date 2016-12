Sky 1 00:40 bis 01:30 Abenteuerserie Hooten & the Lady Alle Wege führen nach Rom GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex (Ophelia Lovibond) hält sich in Rom auf, um eine Ausgrabungsstätte zu besuchen - und nebenbei mit ihrer Mutter (Jane Seymour) ein Brautkleid zu finden. Da wird sie von Hooten (Michael Landes) überrascht, der in der Ewigen Stadt gerade nach einem der sibyllinischen Bücher fahndet. Alex soll ihm Zugang zum Vatikan verschaffen. Mit Erfolg: Die beiden finden sich prompt in der Sixtinischen Kapelle und im unterirdischen Rom wieder - und bekommen es unter anderem mit Alligatoren und Mafiosi zu tun. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Jane Seymour (Lady Tabitha Lindo-Parker) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Justin Molotnikov, Daniel O'Hara Drehbuch: Karla Crome Altersempfehlung: ab 12