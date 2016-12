Sky 1 20:15 bis 21:30 Serien Victoria Doll 123 GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem Tod von König William IV. wird seine 18-jährige Nichte Victoria (Jenna Coleman) 1837 zur Königin gekrönt. Ihre Mutter, die Duchess of Kent (Catherine Flemming), und deren Berater Conroy (Paul Rhys) sind beide begierig, die Macht an sich zu reißen. Freundschaft und Unterstützung erfährt Victoria durch ihren Premierminister Lord Melbourne (Rufus Sewell). Doch die enge Verbindung führt zu Gerüchten, die Conroy für sich zu nutzen weiß. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Queen Victoria) Catherine Flemming (Duchess of Kent) Paul Rhys (Sir John Conroy) Rufus Sewell (Lord Melbourne) Peter Firth (Duke of Cumberland) Originaltitel: Victoria Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Daisy Goodwin, Andrew Norman Wilson Altersempfehlung: ab 12