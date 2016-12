Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - FC Bayern München, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Königsblauen legten mal wieder einen klassischen Saison-Fehlstart hin. "Wir haben eine katastrophale Anfangsphase gespielt", schimpfte Markus Weinzierl nach dem 0:1 in Frankfurt. Seine Mannschaft habe den Start "total verschlafen", kritisierte der neue S04-Coach, mit dem alles besser werden sollte. Doch so schnell scheint das nicht zu funktionieren. Schalkes neuer Manager Christian Heidel musste einräumen, dass noch "jede Menge Arbeit" vor ihnen liege. Ob die Länderspielpause reicht, um das Team zu einem echten Prüfstein für die Bayern zu machen? Der Titelverteidiger ist standesgemäß mit 6:0 gegen Werder gestartet. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Ko In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann