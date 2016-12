Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Show Die Galanacht der deutschen Startenöre D 2008 Stereo 16:9 Merken Es bleibt festlich am 1. Weihnachtsfeiertag auf GoldStar TV - mit den schönsten Liedern aus Oper, Operette und Musical. Deutschlands bekannteste Tenöre haben sich für dieses außergewöhnliche Musik-Projekt im Festspielhaus in Füssen eingefunden. Nicht nur für Klassik-Fans ein wunderbares Musikerlebnis zum Weihnachtsfest. Mit dabei sind u.a. Die jungen Tenöre, Björn Casapietra, Erkan Aki, Fratelli Project. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Galanacht der deutschen Startenöre