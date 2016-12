Goldstar TV 17:00 bis 18:00 Show Schlagersafari in Namibia D 2016 Stereo 16:9 Merken Die wilde Schönheit Namibias mit ihren Weiten und intensiven Farben ist Kulisse für das Top-Event 2016: die 'Schlagersafari in Namibia'. Reiseführer Maxi Arland erkundet Land und Leute, kostet afrikanische Spezialitäten auf einheimischen Märkten und wird dabei u.a. von Kristina Bach, Anna-Maria Zimmermann und auch Ireen Sheer begleitet, die auf dieser imposanten Reise natürlich auch ihre größten Hits zum Besten geben. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leonard, Uta Bresan Originaltitel: Schlagersafari in Namibia