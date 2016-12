Niederlande 2 20:20 bis 22:00 Sonstiges De Nationale Wetenschapsquiz 2016 NL 2016 Merken In het Klokgebouw in Eindhoven bijten drie duo's onder leiding van Ionica Smeets en Pieter Hulst hun tanden stuk op wetenschappelijke vraagstukken. Waarom is het zo moeilijk om in het donker een zoemende mug dood te slaan? Waardoor is de planeet Proxima B misschien bewoonbaar? En stijgt de temperatuur in je mond nadat je pittig hebt gegeten? Op dit soort wetenschappelijke vragen bijten drie duo's hun tanden stuk in de 23e editie van de Nationale Wetenschapsquiz. Ditmaal vanuit het Klokgebouw in Eindhoven en onder leiding van Ionica Smeets en Pieter Hulst. Drie ongebruikelijke gelegenheidsduo's strijden tegen elkaar om de beste antwoorden. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer neemt het samen met stand-upcomedian Tex de Wit op tegen fysicus Reinoud Lavrijsen, die een duo vormt met de muzikale Frédérique Spigt, en hoogleraar cybersecurity Michel van Eeten die zich in deze strijd verbindt aan filosofe en schrijfster Simone van Saarloos. In Google-Kalender eintragen Moderation: Pieter Hulst, Ionica Smeets Originaltitel: De Nationale Wetenschapsquiz 2016