Niederlande 2 17:45 bis 18:15 Sonstiges Kunstuur Kinetische Kunst NL 2016 HDTV Merken In deze speciale uitzending over kinetische kunst beweegt Lucas De Man zich tussen kunstwerken die piepen, draaien, knarsen en ontploffen. Aanleiding is het grootste retrospectief ooit in Nederland gehouden van de beroemdste kinetische kunstenaar ter wereld: Jean Tinguely. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam heet niet voor niets Machinespektakel en Lucas kijkt alvast hoe al die machines en installaties in elkaar worden gezet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Lucas De Man Originaltitel: Kunstuur