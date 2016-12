KI.KA 09:25 bis 09:50 Reportage Paula und die wilden Tiere Komm kuscheln, Koala! D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Komm kuscheln, Koala!: Australiens Tierwelt ist bekannt für die Kängurus und vor allem für die Koalas. Dieses Tier kann sich Paula nicht entgehen lassen. Es sieht aus wie ein kuschliger Teddybär, ist aber ein Beuteltier. Zum Kuscheln kommt Paula trotzdem. Denn sie lässt es sich nicht nehmen, den süßen Koala fest in ihre Arme zu schließen. Dabei findet sie eine Menge über ihn heraus, zum Beispiel ernährt sich der Koala nur von Eukalyptusblättern und riecht auch danach. Den Geruch kennt sie gut, lutscht sie doch die Bonbons gerne! Paulas Reise durch Australien führt sie auf eine ganz besondere Insel. Der vom Aussterben bedrohte Koala hat auf Magic Island ein idyllisches Plätzchen gefunden. Hoch in den Eukalyptusbäumen sitzt er ungestört und schläft, fast 20 Stunden am Tag. Die Zeit braucht er auch, um die Menge an Eukalyptusblättern zu verdauen. Damit der Koala sich weiter vermehren kann, kümmern sich Menschen um die Aufzucht der Koalas auf der Insel. Was der Koala sonst noch alles im Beutel hat und was kleine Koalababys alles zu lernen haben, erlebt Paula vor Ort und noch vieles mehr! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paula Paulussen Originaltitel: Paula und die wilden Tiere Regie: Christiane Streckfuß, Sylvia Obst Drehbuch: Anja Radler Musik: Harald Reitinger, Uli Fischer