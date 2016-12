KI.KA 17:35 bis 18:00 Show 1, 2 oder 3 Unterm Weihnachtsbaum D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Unterm Weihnachtsbaum: Im "1, 2 oder 3"-Studio wird's weihnachtlich, denn Elton bereitet seine Kandidaten auf die Feiertage vor. Einen Anlass zum Feiern hat Studiogast Peter Widmann schon vor den Feiertagen: Er zeichnet seit vielen Jahren die lustigen Grafiken für die Antworten bei "1, 2 oder 3". Heute ist er mit seiner 10 000. Zeichnung zu Gast und erklärt, in wie vielen Arbeitsschritten seine Grafiken entstehen. Er hat eine leicht abgewandelte Weihnachtszeichnung dabei. Was an dieser falsch ist, müssen die Kandidaten erraten. Die weiteren Fragen der Sendung drehen sich vor allem um das, was man unterm Weihnachtsbaum findet. Nicht um die Geschenke, sondern um die Krippen. Was genau ist eine Krippe? In welcher Stadt stand die Krippe der Weihnachts-geschichte? Und wie haben die drei Weisen aus dem Morgenland den Weg dorthin gefunden? Ein echter Krippenprofi ist Alessandro. Der zwölfjährige Italiener wohnt in Neapel. Zu Besuch auf der Straße der Krippenbauer zeigt er, wie Krippen in Neapel hergestellt werden. Was ist das Besondere an diesen Krippen? Bei Piet und Elton geht's nicht ganz so besinnlich zu wie in Neapel. Die beiden suchen noch Weihnachtsgeschenke und haben es dabei auf ein und denselben Schal abgesehen. Die Kandidaten kommen aus Paderborn/Deutschland, Graz/Österreich und aus Contern/Luxemburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab