History 17:20 bis 18:05 Dokumentation Terra X Dino-Planet: T-Rex und seine Brüder (2/3) Der Dino-Planet (2/3): T-Rex und seine Brüder D 2012 Stereo 16:9 Die dreiteilige Dokumentation widmet sich in atemberaubenden Bildern der Zeit der Saurier. Die zweite Folge besucht den Dino-Planeten zunächst vor etwa 150 Millionen Jahren in der Jura-Zeit. Während an Land der T-Rex die Szene beherrscht, toben im Ozean grausame Kämpfe zwischen gewaltigen Meeressauriern. Während die sechs Meter langen Kimmerosaurier Jagd auf Haie machen, stellt ihnen das größte bekannte Meeresreptil nach: Predator X. Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12