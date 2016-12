Silverline 20:15 bis 21:55 Thriller The Survivalist GB 2015 20 40 60 80 100 Merken In einer düsteren Zukunftswelt, in der die Menschheit von Hunger und Kriegen massiv dezimiert wurd und jeder nur mehr sich selbst der Nächste ist, haust der Überlebenskünstler einsam und stets wachsam in einem Schuppen tief versteckt im dunklen Wald und lebt von den kargen Erträgen seiner gärtnerischen Bemühungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mia Goth (Milja) Martin McCann (Survivalist) Andrew Simpson (Gaunt Man) Barry Ward (Forager) Olwen Fouere (Kathryn) Douglas Russell (The Snatcher) Kieri Kennedy (The woman in the photograph) Originaltitel: The Survivalist Regie: Stephen Fingleton Drehbuch: Stephen Fingleton Altersempfehlung: ab 16