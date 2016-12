Silverline 08:05 bis 10:25 Historienfilm Pakt des Bösen - Der Agent des Zaren RUS 2010 20 40 60 80 100 Merken Es sind die dunklen Zeiten um 1720 in Russland. Zar Peter der Große stirbt und sein hoch geschätzter Partner und Freund Prinz Menshikov herrscht von nun an über das Land. Doch es gibt auch diejenigen, die sich dem Prinzen entgegensetzen. Bote Ivan, ein Armeeoffizier, scheitert bei einer der riskanten Widerstandsbefehle, die ihm von der intriganten Opposition erteilt wurden und bekennt sich offen dazu. Er soll gnadenlos bestraft werden, doch der Chef des Geheimdienstes erkennt die Offiziersqualitäten, und von nun an wird Ivan ein Agent des Zaren. Damit beginnt eine Reihe von mysteriösen Vorfällen und er beginnt diesen nachzugehen. Maurer, Piraten und Großherzöge, alle haben ihre dunklen Geheimnisse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sergey Chonishvili (Ushakov) Anastasiya Gorkova (Liza) Sergey Neudachin (Egor) Anna Nosatova (Mari) Ilya Sokolovskiy (Samoylov) Originaltitel: Zapiski ekspeditora Taynoy kantselyarii Regie: Oleg Ryaskov Drehbuch: Oleg Ryaskov Altersempfehlung: ab 6