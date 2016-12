ARTE 00:35 bis 01:30 Abenteuerserie Rani - Herrscherin der Herzen Folge: 3 Nach Indien verbannt F 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Bordell freundet sich Jolanne mit der Inderin Indra an. Der elegante Gouverneur von Mahé, Charles de Lallieu, will Jolanne für sich alleine haben und sorgt dafür, dass er ihr einziger Kunde bleibt. Als Madame Rose einen Schlaganfall erleidet, nutzt Jolanne die Gelegenheit und nimmt ihren Platz ein. Unter ihrer Führung wird ein zweites, sehr erfolgreiches Bordell eröffnet, und für eine Weile scheint Jolannes Schicksal sich zum Guten zu wenden. Doch als im Hafen Mahés französische Soldaten und Offiziere mit einer Horde Sträflinge eintreffen, erkennt Jolanne unter ihnen den Räuber Gabriel, der sie zuvor aus der Gefangenschaft befreit hatte. Jolanne ist fest entschlossen, sich für seine Hilfe zu revanchieren und ihn zu befreien. Doch ein weiteres bekanntes Gesicht taucht in Mahé auf: der niederträchtige Polizist Laroche, der anscheinend Jolannes Verfolgung nicht aufgegeben hat - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mylène Jampanoï (Jolanne de Valcourt) Lio (Madam Rose) Gabriella Wright (Indra) Arnaud Bedouët (Charles de Lallieu) Michaël Abiteboul (Père Barthélémy) Marc Citti (Docteur Bontempré) Hande Kodja (Françoise) Originaltitel: Rani - Herrscherin der Herzen Regie: Arnaud Sélignac Drehbuch: Jean Van Hamme Kamera: José Antonio Loureiro Musik: Fabrice Aboulker Altersempfehlung: ab 12