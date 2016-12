ARTE 22:55 bis 23:50 Abenteuerserie Rani - Herrscherin der Herzen Folge: 1 Auf der Flucht F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 1743, Frankreich während des Österreichischen Erbfolgekriegs: Die junge Jolanne de Valcourt, unrechtmäßige Tochter des verstorbenen Adligen Charles de Valcourt, wird fälschlicherweise des Hochverrats beschuldigt. Sie soll dem britischen Offizier Craig Walker einen Schlachtplan der französischen Armee verkauft und somit deren Niederlage in der Schlacht verschuldet haben. Doch Jolanne weiß nicht, dass Philippe de Valcourt hinter dem Verrat steckt: Colonel des Königs, Adjutant des Herzogs und außerdem Jolannes Halbbruder. Nachdem sein Vater, Charles de Valcourt, sein Testament zugunsten von Jolanne änderte, erstickte er ihn mit einem Kissen, so dass sein Mord den Anschein eines natürlichen Todes hatte. Mit Hilfe des korrupten Polizisten Laroche setzt Philippe nun alles daran, Jolanne loszuwerden, um allein das Vermögen seines Vaters erben zu können. Jolanne wird wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, kann jedoch mit dem britischen Offizier Walker fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mylène Jampanoï (Jolanne de Valcourt) Jean-Hugues Anglade (Philippe de Valcourt) Yves Pignot (Charles de Valcourt) Emma Reynaud (Laure de Marsac) Hélène de Saint-Père (Isabelle de Marsac) Xavier Letourneur (Baron d'Argimont) Rémi Bichet (Craig Walker) Originaltitel: Rani - Herrscherin der Herzen Regie: Arnaud Sélignac Drehbuch: Jean Van Hamme Kamera: José Antonio Loureiro Musik: Fabrice Aboulker Altersempfehlung: ab 12