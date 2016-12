Zee.One 17:40 bis 19:45 Komödie Hochzeit mit Folgen IND 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rahul ist auf dem besten Weg, genauso zu werden wie seine Eltern: stets fleißig und brav, sprich langweilig. Als er unerwartet seinen Job als Architekt in Las Vegas verliert, trifft er auf die quirlige Riana, die sein Leben im Handumdrehen auf den Kopf stellt. Nach einer durchzechten Nacht wachen beide in Rahuls Bett auf und müssen feststellen, dass sie sich im betrunkenen Zustand das Ja-Wort gegeben haben. Wie soll er das bloß seinen Eltern beibringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kareena Kapoor (Riana Braganza) Imran Khan (Rahul Kapoor) Boman Irani (Mr. Kapoor) Ram Kapoor (Mr. Bulani) Ratna Pathak Shah (Mrs. Kapoor) Soniya Mehra (Anusha) Avantika Malik Khan (Auntyji) Originaltitel: Ek Main Aur Ekk Tu Regie: Shakun Batra Drehbuch: Shakun Batra, Ayesha DeVitre Kamera: David MacDonald Musik: Amit Trivedi