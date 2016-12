Disney Cinemagic 09:05 bis 10:55 Trickfilm Die Unglaublichen USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einmal den Falschen gerettet und schon ist's passiert! Der Superheld Mr. Incredible hat eine Klage wegen "unerwünschter Lebensrettung" am Hals und muss fortan sein Dasein als Versicherungsangestellter fristen - gut getarnt hinter wachsendem Bauchansatz. Als er die Gelegenheit wittert, wieder aktiv zu werden, hängt nicht nur der Haussegen schief, sondern auch der Weltfrieden ist in höchster Gefahr! Zum Glück ist seine Frau Helen flexibel. Mit ihrem außergewöhnlichen Nachwuchs, dem kleinen Flitzer Flash und der scheinbar unscheinbaren Violetta, macht sie sich auf, mal eben die Welt zu retten... In Disneys Kinoerfolg Die Unglaublichen, der 2005 mit zwei Oscars ausgezeichnet und für einen Golden Globe in der Kategorie "Bester Film" nominiert wurde, rettet Mr. Incredible ausversehen den "Falschen" und hat eine Klage wegen unerwünschter Lebensrettung am Hals. Fortan muss der Superheld sein Dasein als Versicherungsangestellter fristen - gut getarnt hinter wachsendem Bauchansatz. Als er die Gelegenheit wittert, wieder aktiv zu werden, hängt nicht nur der Haussegen schief, sondern auch der Weltfrieden ist in höchster Gefahr! Zum Glück ist seine Frau Helen flexibel. Mit ihrem außergewöhnlichen Nachwuchs, dem kleinen Flitzer Flash und der scheinbar unscheinbaren Violetta, macht sie sich auf, mal eben die Welt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Markus Maria Profitlich (Mr. Incredible) Kai Pflaume (Frozone) Felicitas Woll (Violetta) Herbert Feuerstein (Mr. Huph) Kathrin Fröhlich (Elastigirl) Barbara Schöneberger (Mirage) Originaltitel: The Incredibles Regie: Brad Bird Drehbuch: Brad Bird Kamera: Andrew Jimenez, Patrick Lin, Janet Lucroy Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 6