Dokumentation Ape Man - Der Affe in Dir Karriereleiter USA 2013 Primaten sind sehr soziale Wesen, und die meisten von ihnen leben in Gruppen. Teil einer sozialen Gruppe zu sein, ist der Schlüssel zum Überleben - und so würden Menschenaffen alles tun, um zu verhindern, dass sie aus einer solchen Gruppe ausgeschlossen werden. Aber das Leben in großen Gruppen ist nicht leicht. Es braucht viel Intelligenz, um ein Beziehungsgefüge zu erstellen, das dafür sorgt, dass man selber nicht vergessen wird oder gar die Gruppe verlassen muss. Die Menschen haben im Laufe ihrer Entwicklung die größten sozialen Gefüge etabliert. Schon in sehr jungem Alter sind wir bemüht, akzeptiert zu werden, und genau wie bei den Affen tun wir alles, um Ausgrenzung und Isolation zu vermeiden. Diese Episode zeigt, wie die Strategien der mit uns verwandten Primaten denen von Menschen ähneln, die versuchen, im Job an die Spitze zu kommen oder sich aus Problemen herauszuwinden. Originaltitel: Ape Man