National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:50 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Australien USA 2007 Stereo 16:9 HDTV In Australien leben die giftigsten Tiere der Welt. Ob zu Lande oder zu Wasser: Down Under ist ein Paradies für tödliche Schlangen und Spinnen, Fische und Quallen. So sind allein zwei Drittel aller Schlangenarten, die auf dem Kontinent beheimatet sind, giftig. Doch viele Kreaturen müssen nicht einmal Gift versprühen, um tödlich zu sein. Der Weiße Hai und das Salzwasserkrokodil sind nur zwei Furcht einflößende Beispiele. Originaltitel: World's Deadliest