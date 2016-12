National Geographic Wildlife 09:35 bis 10:20 Dokumentation Wilder Yellowstone: Alphaweibchen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Wolf lebt, um zu jagen - und vor allem muss das Alphatier seine Aufgabe erfüllen. Aber in dieser Dokumentation wird nicht über ein männliches Alphatier berichtet, es ist das mitreißende Porträt einer Wölfin. Entgegen allen Erwartungen wird sie die Führerin ihres Rudels. Sie ist inzwischen der berühmteste Wolf, der jemals durch den Yellowstone-Nationalpark streifte. Um eines der legendärsten Wolfsrudel des Parks zu gründen, musste sie unglaubliche Herausforderungen meistern. Doch ihr Leben endete tragisch - sie wurde von einem Jäger erschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Yellowstone: She Wolf