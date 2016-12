Kinowelt 20:15 bis 22:20 Komödie Family Man USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten in New York: Der äußerst erfolgreiche Wall Street Broker Jack Campbell ist kurz davor, einen sehr lukrativen Deal über die Bühne zu bringen. Als er jedoch am Abend beim Einkaufen einem mittellosen und kriminellen Straßenjungen helfen möchte, zu einem besseren Leben zu finden, dreht sich der Spieß um. Jack scheint einem Engel begegnet zu sein, der ihn dazu verdammt, einen kleinen Blick in sein mögliches anderes Leben zu werfen - hätte sich Jack vor 13 Jahren für seine Collegeliebe und gegen eine steile Karriere entschieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Jack Campbell) Téa Leoni (Kate Reynolds) Don Cheadle (Cash) Jeremy Piven (Arnie) Saul Rubinek (Alan Mintz) Josef Sommer (Peter Lassiter) Makenzie Vega (Annie Campbell) Originaltitel: The Family Man Regie: Brett Ratner Drehbuch: David Diamond, David Weissman Kamera: Dante Spinotti Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6