Bibel TV 00:10 bis 01:45 Komödie Ledig, jung sucht - Per Mausklick ins Glück USA 2014 Karrierefrau Gwyneth hat alles außer Glück in der Liebe und von diesbezüglichen Enttäuschungen gründlich die Nase voll. Da stößt sie zufällig auf eine Internet-Datingseite namens "Christian Mingle". Obwohl sie keine sonderliche Kirchgängerin ist und in punkto 10 Gebote gern mal Fünfe gerade sein lässt, meldet sie sich an und knüpft alsbald Kontakt mit dem liebenswerten Junggesellen Paul. Um ihm zu gefallen, spielt sie ihm die Superchristin vor. Doch wie lange lassen sich der Gläubige und besonders sein Umfeld täuschen? Schauspieler: Lacey Chabert (Gwyneth Hayden) Jonathan Patrick Moore (Paul Wood) Saidah Arrika Ekulona (Pam Thomas) Stephen Tobolowsky (Douglas McCarver) John O'Hurley (Donny De Bona) David Keith (Bill Wood) Morgan Fairchild (Lacie Wood) Originaltitel: Christian Mingle Regie: Corbin Bernsen Drehbuch: Corbin Bernsen Musik: Brenton Costa