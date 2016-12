Bibel TV 22:10 bis 00:10 Drama I'm in Love with a Church Girl - Liebe ändert alles USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Einst war Miles Montego ein erfolgreicher Drogendealer. Doch weil er in Wahrheit ein guter Kerl in ihm steckt, der von seiner Mama christlich erzogen wurde, ist er irgendwann ausgestiegen. Vanessa, seine neue heiße Freundin und eine äußerst prinzipientreue Kirchgängerin, ahnt zunächst nicht, woher der Luxus stammt, in dem Miles lebt. Als sie es erfährt, ist sie alles andere als begeistert. Und auch das FBI sitzt ihm noch auf den Fersen, denn dem loyalen Miles fällt es nicht leicht, sich von alten Freunden zu trennen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Madsen (Frank Harris) Stephen Baldwin (Jason McDaniels) Adrienne Bailon (Vanessa Leon) Martin Kove (Terry Edgemond) Ja Rule (Miles Montego) Galley Molina (Pastor Galley) Vincent Pastore (Nicholas Halston) Originaltitel: I'm in Love with a Church Girl Regie: Steve Race Drehbuch: Galley Molina Musik: Bruce Fowler