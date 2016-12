Niederlande 2 20:15 bis 21:05 Sonstiges De Muur Guantanamo Bay NL 2016 HDTV Merken Menno is de eerste Westerse presentator die toegelaten is aan de Cubaanse kant van de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay, omheind door een hek. Dit hek is omringd door een kilometers breed mijnenveld en wordt zwaarbewaakt, want op Cuba is de Koude Oorlog nog niet voorbij. In een lange reis probeert Menno Bentveld van Havana naar Caimanera en Boquerón te komen, twee plaatsjes die naast het hek liggen, midden in het mijnenveld. De reis kost veel moeite en hij wordt regelmatig tegengehouden, maar uiteindelijk weet Menno het hek te bereiken. En hij komt erachter dat op Cuba niets is wat het lijkt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Menno Bentveld Originaltitel: De Muur