Schweiz 1 23:50 bis 00:40 Dokumentation Songmates Jaël und Damian Lynn - das Staffel-Finale! CH 2016 2016-12-24 12:30 Stereo HDTV Merken Damian Lynn ist eine Ein-Mann-Band: Der 25-Jährige spielt Beats auf seiner Loop-Station ein, beherrscht Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Jaël hingegen setzt auf Teamwork mit anderen Musikern bei der Suche nach eingängigen Melodien und tiefgründigen Textzeilen. Ihre gemeinsame Mission will zunächst nicht vom Fleck kommen. Nach einer Nacht getrennten Schaffens präsentieren sich die Songmates ihre Ideen in Damians Probelokal. Doch der kreative Durchbruch lässt weiter auf sich warten. Als die Zeit auszugehen droht, greift Adrian Stern ein. Der musikalische Leiter hat das Problem erkannt - zu spät? Auf www.srf.ch/songmates schon ab 15. Dezember 2016 online. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Musik