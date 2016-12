TV5 17:16 bis 18:00 Sonstiges Les dieux de la danse Merken Première phase de la compétition : quatre couples de personnalités livrent chacun une chorégraphie différente devant le public et les trois juges de l'émission. L'évaluation porte sur la maîtrise des techniques et la qualité d'interprétation. Les deux meilleurs duos reviendront pour un deuxième round. Avec Sophie Nélisse et Maxime Gibeault, Rebecca Makonnen et Dumas, Danièle Henkel et Benoît Gagnon, Hélène Bourgeois Leclerc et Alex Perron. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jean-Philippe Wauthier, Nico Archambault, Serge Denoncourt, Chantal Lamarre