TV5 16:33 bis 17:00 Sonstiges Acoustic Merken Après un premier album éponyme sorti en 2011 qui a connu un large succès, l'artiste belge a retrouvé le chemin des studios avec " Reason ". Treize titres enregistrés entre la Belgique, Londres, la Jamaïque et Los Angeles, une musique qu'elle qualifie elle-même de plus expérimentale, électronique, agressive et dansante. Un deuxième album qui creuse le sillon d'un métissage musical entre les époques et les styles, un patchwork sonore dont émerge la virtuosité de sa voix faussement fragile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Selah Sue Originaltitel: Acoustic