ZDFinfo 12:10 bis 12:55 Dokumentation Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Kalte Krieg zerreißt Europa entlang des Eisernen Vorhangs. Der Ost-West-Konflikt schürt jahrzehntelang die Angst vor einem Atomkrieg und Deutschland droht zum Schlachtfeld zu werden. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verfügen die USA und die UdSSR über so viele Atomsprengköpfe, dass diese die Erde mehrfach vernichten könnten. Entlang der innerdeutschen Grenze halten sich die verfeindeten Militärblöcke mit ihren Waffen gegenseitig in Schach. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geheimnisse des Kalten Krieges