SWR 2 19:10 bis 20:00 Jazz Jazz Schnee auf dem Kontrabass. Der norwegische Bassist Mats Eilertsen Merken Der 1975 in Trondheim geborene Mats Eilertsen machte sich zuerst als Sideman bei Platteneinspielungen von Landsleuten wie Tord Gustavsen und Mathias Eick einen Namen. Mit dem in diesem Jahr veröffentlichten Album "Rubicon" tritt er nun erstmals selbstbewusst als Bandleader hervor und bringt zudem jene Qualitäten ein, die er schon in anderen Kontexten unter Beweis gestellt hat: Teamgeist und ein feines Gespür für die im Prozess des Spiels entstehenden Klanggeflechte. Mit seinen Kompositionen schafft er einen Rahmen für die Musiker seines international besetzten Ensembles, das mit den beiden Bläsern Eirik Hegdal und Trygve Seim sowie Gitarre, Vibrafon, Keyboards und Schlagzeug vielfarbige Stimmungen zaubert. In Google-Kalender eintragen