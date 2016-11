National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Fidel Castro: Viva la Revolución USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Fidel Alejandro Castro Ruz ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die einen sehen in ihm vor allem den Revolutionär, der seine Heimat Kuba von der Diktatur befreit hat. Für andere ist er selbst ein grausamer Tyrann. "Fidel Castro: Viva la Revolución" erzählt die Geschichte eines Mannes, der Kuba und die Region nachhaltig geprägt hat. Mit ihren packenden Originalaufnahmen sorgt die spannende Dokumentation dafür, dass Geschichte hautnah spürbar wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fidel Castro: The Lost Tapes

