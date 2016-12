SWR 2 21:03 bis 23:00 Sonstiges Weihnachtsprogramm "Vom Himmel hoch". Weihnachten mit Martin Luther / Mit Musik von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Sigfrid Karg Elert u.a. Merken Den Weihnachtsbaum hat der Reformator Martin Luther zwar nicht erfunden, auch wenn ein Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert das glauben machen will, aber wir verdanken ihm einige unserer bekanntesten Weihnachtslieder. Luther hat das Weihnachtsfest zu einem Familienfest gemacht und stellte das Christkind in den Mittelpunkt des Geschehens. Wie Luther bis heute unser Weihnachtsfest beeinflusst, welche Traditionen noch immer gepflegt werden und wie es bei Luther an den Festtagen zuging, darüber sprechen die Historikerin und Luther-Spezialistin Elke Strauchenbruch und SWR2 Musikredakteurin Bettina Winkler. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bettina Winkler Gäste: Gäste: Elke Strauchenbruch (Historikerin und Luther-Spezialistin)