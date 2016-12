SWR 2 17:05 bis 18:00 Sonstiges Weihnachtliche Musik Merken <bk>Anton Bruckner: Afferentur regi virgines <ek><bk>Michael Praetorius/Jan Sandström: Es ist ein Ros entsprungen <ek><bk>Heinrich Kaminski: Maria durch ein Dornwald ging; Lasst uns das Kindlein wiegen; Joseph, lieber Joseph mein <ek><bk>Martin Luther/Max Reger: Vom Himmel hoch, da komm ich her <ek><bk>Olivier Messiaen: O sacrum convivium <ek><bk>Johann Sebastian Bach/Johannes Zahn: Ich steh an deiner Krippen hier BWV 469 <ek><bk>Anonymus: Ther is no rose <ek><bk>Max Reger: In dulci jubilo <ek><bk>Francis Poulenc: Quatre motets pour le temps de Noël <ek><bk>Anton Bruckner: Sanctus aus der Messe Nr. 2 e-Moll WAB 27 (SWR-Vokalensemble Stuttgart; Bläser des Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Marcus Creed) In Google-Kalender eintragen