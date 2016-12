ORF 1 13:50 bis 14:10 Comedyserie Two and a Half Men Mittelschul-Mysterien USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als Walden sich ein Video ansieht, das er mit 17 Jahren aufgenommen hat, ist er frustriert. Nichts von seinen Wünschen hat er bis jetzt erreicht: Keine Frau, keine Kinder und keinen Hund. Deshalb beschließt er, die Dienste einer Partneragentur, die auf reiche Singles spezialisiert ist, anzunehmen. Doch bei der Party läuft er ausgerechnet seiner Ex-Frau Bridget in die Arme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Judy Geer (Bridget Schmidt) Elaine Hendrix (Sylvia) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Gemma Baker, Eddie Gorodetsky, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6