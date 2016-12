ORF 1 19:30 bis 19:54 Comedyserie Two and a Half Men Neun Uhr vier von Pemberton USA 2013 Wh. im Nachtprogramm, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alan zerstört Waldens Toaster und kauft einen billigen Ersatz. Walden will jedoch sein altes Gerät wiederhaben und gerät mit Alan so in Streit, dass der auszieht und bei Lyndsey unterkommen will. Sie setzt ihn aber schnell wieder vor die Tür, da er sich nicht an der Hälfte der Kosten beteiligen will. Schließlich landet er bei Herb. Der einsame Exmann seiner Exfrau Judith nimmt ihn begeistert auf, und schon bald spielen die beiden ununterbrochen mit dessen Modelleisenbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jamie Hill (Nicole) Ryan Stiles (Herb) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Steve Tompkins Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12